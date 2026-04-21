２１日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では「世界裏ネタＳＰ」と題し、テレビプロデューサーのデーブ・スペクター氏が紹介する世界の著名人による事件を紹介した。

先月２７日（現地時間）、男子ゴルフの元世界ランキング１位のタイガー・ウッズが米フロリダ州で自動車事故を起こし、アルコールもしくは薬物の影響下で運転した疑いで郡保安官事務所に逮捕された一件について、デーブ氏は「３０回以上手術をしてますんで、鎮痛剤が必要は必要なんだけど、いつの間にか、それに中毒してしまっているのではないかと見られています」と、タイガーの現状を推測。

コメンテーターで出演の俳優・梅沢富美男は「何十年も前ですけど、タイガーが浮気した時も、この番組で言ったんです。『タイガー、お前もか』と」と振り返ると「ゴルフはうまいんですけど、なんで運転は下手なんですかね」と続けた上で「タイガー、なんかあるのかな？ なんか気に入らないこととか人生に何かあるのかな？ こんなことしちゃうなんて。何があるんですかね？ （タイガーの）相談受けたいですよ」と嘆いていた。