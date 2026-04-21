テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が２０日に放送された。

この日は、さや香・新山がゲスト出演。美容についてＭＥＧＵＭＩに質問した。

新山は「日焼け止めとかも、今まで生きてきて、ほとんど付けてないんですよ。だから、だいぶとズボラというか…。極度の面倒くさがりなんで。この１個だけは何かやっといたら？っていうのを知りたいっていうのはあります」と話した。

ＭＥＧＵＭＩは「週に１回ぐらい、泥パックみたいな。クレイ（天然の泥）を」と助言。

「要は、汚れをとるのが一番大事なんですよね。いいものを塗るっていうのも、もちろん大事なんですけど。いいものを入れるために汚れを取るっていうのがすごい大事で。顔洗う、顔洗って流す、タオルで拭く。で、そのあとに（クレイを）塗る。１０分ぐらい置いてもらって、洗い流して。ってやってもらえると、すごい、一発で分かると思います。（肌の）トーン上がった！みたいな」と解説した。

ＭＥＧＵＭＩは「何かつけるって概念はあるけど、取るって概念はあんまりないじゃないですか？（洗顔では）取れてないんですよ。毛穴の中の汚れまでは取れてなくて」と話していた。