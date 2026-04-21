焼肉帰りのお父さんに対し、ワンコが見せた“執拗すぎるチェック”が話題に。ニオイを頼りに繰り広げられるやり取りは、思わず笑ってしまう展開だったそう。

投稿は記事執筆時点で3万回再生を突破。「面白すぎて笑ったｗ」「真剣さが可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：『焼肉を食べて帰宅した』結果→犬がニオイで気付いて、洋服を…思ってもみなかった『まさかの行動』】

焼肉帰りのお父さん

TikTokアカウント「jino_corgi」に投稿されたのは、お父さんに執拗な“事情聴取”を行うワンコのお姿。登場するのはコーギーのジッさん。家族とともに賑やかな日々を過ごしているといいます。この日、お父さんは焼肉を食べて帰宅した後だったそう。

部屋でうつ伏せに寝転ぶお父さんに対し、ジッさんは迷うことなく接近。肩付近に鼻を押し当て、ぐいぐいとニオイを嗅ぎ始めたのだとか。まるで何かを確かめるかのような真剣な様子に、思わずクスッと笑えます。

止まらない“捜査”

ジッさんはそのまま背中の上を移動しながら、首元や肩へと執拗にチェック。顔を離すことなく嗅ぎ続ける姿からは、ニオイの元を突き止めたい強い意志が感じられます。洋服には、焼肉の香りがしっかり染み付いていたのかもしれません。

やがて嗅ぐだけでは飽き足らず、洋服の生地を舐めたり噛んだりする行動も。お父さんが笑いながら制止する場面もあったそうですが、ジッさんの集中は途切れなかったとか。その没頭ぶりは何とも可愛らしく、思わず見入ってしまうほど。

ついに“服を食べる！？”展開へ

さらにヒートアップしたジッさんは、生地をしっかりと咥えて引っ張り始めたそう。軽く噛むだけでなく、まるで食べるかのような力強さで引き上げる様子に、お父さんも思わず困惑気味の声をあげていたといいます。

終盤には背中の上に立ち、首元をぐいっと持ち上げるほどの執着ぶり。集中しきったその眼差しからは、並々ならぬ情熱が伝わってくるよう。焼肉の気配を逃すまいとする執念に、思わず笑みがこぼれてしまう人が続出したのでした。

話題となった投稿には「構われて嬉しいオヤジさんイイ感じｗ」「じっさんの事情聴取受けたい」「ジッさん♡最高♡♡」「美味しい匂いするもんね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「jino_corgi」では、ジッさんと家族の日常が数多く投稿されています。ユニークで愛らしいやり取りに癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「jino_corgi」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。