BTS・J-HOPE、日本ツアー中に祖母の訃報　涙を流す姿も「空から見ていてくれたら…」

BTSのJ-HOPEが、日本ツアー中に祖母の訃報に接した。

4月20日、J-HOPEは自身のインスタグラムを更新し、「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'. TOKYO.」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】J-HOPE、日本でメンバーと100人前食べたものとは？

公開された写真には、東京ドームのステージに立つJ-HOPEの姿が収められている。数万人のファンの前でライブを終えた後、メンバーのVと雨の街を歩く様子や、共に食事を楽しむ姿などが公開された。

特に、最後に添えられた涙を流す写真がファンの注目を集めた。J-HOPEは、東京公演中に祖母が亡くなったという知らせを受けたと報じられている。

（写真＝J-HOPE Instagram）

J-HOPEは、「日本に到着した後、幼い頃から私を育ててくれた祖母が亡くなったという知らせを受けた。本当に驚き、動揺した」と心境を吐露。続けて「それでもメンバーと一緒に食事をし、パフォーマンスの準備をする過程で、動揺も落ち着いた」と明かした。

また、「祖母は私だけでなく、メンバー全員のこともとても誇りに思ってくれていた。今日の公演を空から見ていてくれたら、きっと喜んでくれたはず。このステージをより意味のあるものにしてくれたARMY（ファンダム名）の皆さんに感謝する。私は本当に大丈夫」と語り、最後までステージに全力を注いだ。

なお、日本公演を成功裏に終えたBTSは、4月25日・26日・28日にアメリカ・タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムにて北米ツアーの幕を開ける。

（記事提供＝OSEN）

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。