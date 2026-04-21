東映ゲームズのロゴ

東映は4月21日、新しくゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立した。「ゲームを起点とした、世界を熱狂させる新しいIPの創出」を目指し、最初の領域としてPCゲーム領域に挑戦する。タイトルの詳細は4月24日に発表予定。

あわせて、ブランドロゴと東映映画のオープニング映像「荒磯に波」のピクセルアニメーション版も公開した。

東映は1951年の創業以来、映画・テレビ・アニメーションなどの多角的なメディアを通じ、数多くの「ものがたり」を世界へ届けてきた。そして創立75周年の節目となる2026年にゲーム事業ブランドを立ち上げる。

まずは世界最大のPCゲームプラットフォームであるSteamで展開し、その後Nintendo SwitchやPlayStation、Xboxといった家庭用ゲーム機への展開を予定している。

なお、24日に発表予定の初期作品ラインナップは、東映の既存IPを使ったゲームではなく、国内外の才能あるクリエイターによる、まったく新しいゲームタイトルとのこと。

東映ゲームズでは「ゲームを愛し生み出そうとするクリエイターの『これが好き』『これが作りたい』『これが面白い』、そういった唯一無二の『偏愛』を誰よりも信じ、それを世界に届ける共犯者でありたい。また、東映が信じた『偏愛』に共感し、楽しんでくださるお客さまもまた、熱狂を広げていく共犯者となっていただきたいと考えています」としている。

同社の吉村文雄代表取締役社長からもコメントが発表されており、「これまで東映が主軸としてきた映画、テレビ、催事などの分野と並ぶ『新たな柱』として明確に位置付け、注力してまいる所存」と述べている。

カイロソフトが制作した「荒磯に波」ピクセルアニメーション

東映ゲームズのブランドロゴと、「荒磯に波」のピクセルアニメーション版は、あたたかみのあるドット絵と中毒性のある経営シミュレーションゲームを特長とする「カイロソフト」が制作したもの。

ブランド発足にあたり「ロゴはどうしてもカイロソフトさんにお願いしたい……というメンバー強い想い」から直談判したものだといい、「東映の伝統とカイロソフトの遊び心が融合した、唯一無二のものとなっている」という。

東映ゲームズ「荒磯に波」ピクセルアニメーション版(ショート版)

東映代表取締役社長 吉村文雄氏コメント

東映株式会社は、この度新たにゲームブランド『東映ゲームズ』を立ち上げ、ゲーム事業という新たな領域へ挑戦する運びとなりました。当社では本事業を、これまで東映が主軸としてきた映画、テレビ、催事などの分野と並ぶ「新たな柱」として明確に位置付け、注力してまいる所存でございます。

ゲームは、言語や国境を越えて広がり続ける極めてグローバルなエンターテインメントです。当社グループの中長期ビジョン「TOEI NEW WAVE2033」では、東映が創り出す「ものがたり」を全世界に届けていくことを目標に掲げており、当社にとって、グローバル市場を主戦場とするゲーム事業への挑戦はビジョンの体現そのものであると考えております。

東映ゲームズが目指すのは、既存の IP 活用のみに留まることのない、ゼロからの新しい IP の創出です。

当社が映像制作を通じて培ってきた技術とノウハウを新たなゲーム事業へ注ぎ込み、東映ならではのエンターテインメント体験を世界中のプレイヤーへ届けてまいります。

東映の新たな挑戦に、どうぞご期待ください。

カイロソフト 代表とじまり役・カイロくん コメント

ロゴの制作という大役を拝命した日から眠れない日々が始まる夢を見ました。

おふとんの中で荒波にもまれるゲーム業界にふさわしいロゴとは何か…すやすやぁ。

すがすがしい春の陽気と共にあらたしい門出を祝うロゴが完成したのであった。やっぴー