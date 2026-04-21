BTS、『Run BTS！2.0』予告公開 「BTS′s TRIP」で料理や枕投げでおおはしゃぎ 「ラリョラが帰ってきて感謝」「このカオスが恋しい」
韓国の7人組グループ・BTSの公式YouTubeが20日更新され、自主制作バラエティー『Run BTS！2.0』（韓国語でタリョラバンタン）の予告、「BTS's TRIP」が公開された。
【動画】BTSが仲良くおおはしゃぎ！『Run BTS！2.0』予告
動画では7人が集まり、緊張感とスリルあふれる旅をする様子を公開。枕投げをしたり、料理をしたり、バレーボールをしたりと、仲良くはしゃぐ姿が収められている。
この動画にファンからは「私たちのカオスなバンタンがまた帰ってきた」「テヒョンは除隊後にメンバーと旅行に行きたいって何度も言ってたのに、ついにその願いが叶ったね」「7人の絆が美しい」「ラリョラが帰ってきて感謝」「泣いちゃう、このカオスが恋しいよ」「毎週の気分を盛り上げてくれる存在」と反響が集まっている。
『Run BTS！2.0』はEP.1が23日、EP.2が30日、EP.3が5月5日、いずれも午後9時に公開される予定となっている。
【動画】BTSが仲良くおおはしゃぎ！『Run BTS！2.0』予告
動画では7人が集まり、緊張感とスリルあふれる旅をする様子を公開。枕投げをしたり、料理をしたり、バレーボールをしたりと、仲良くはしゃぐ姿が収められている。
この動画にファンからは「私たちのカオスなバンタンがまた帰ってきた」「テヒョンは除隊後にメンバーと旅行に行きたいって何度も言ってたのに、ついにその願いが叶ったね」「7人の絆が美しい」「ラリョラが帰ってきて感謝」「泣いちゃう、このカオスが恋しいよ」「毎週の気分を盛り上げてくれる存在」と反響が集まっている。
『Run BTS！2.0』はEP.1が23日、EP.2が30日、EP.3が5月5日、いずれも午後9時に公開される予定となっている。