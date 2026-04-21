BTS、『Run BTS！2.0』予告公開 「BTS′s TRIP」で料理や枕投げでおおはしゃぎ 「ラリョラが帰ってきて感謝」「このカオスが恋しい」

BTS、『Run BTS！2.0』予告公開 「BTS′s TRIP」で料理や枕投げでおおはしゃぎ 「ラリョラが帰ってきて感謝」「このカオスが恋しい」