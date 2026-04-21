自民党は、アメリカで開発された最新のAI「Claude Mythos」への対応などを念頭に、政府に対し高度化するサイバー攻撃への対策強化を求めました。

【映像】最新のAIへの対策強化を求めた自民党

自民党平前デジタル大臣「アンソロピック社から発表されたミトスというAIが、人間の力では見つけることのできなかったシステムの脆弱性を見つけることができる、さらにはそれを悪用しようと思えば攻撃にも使える」

自民党の国家サイバーセキュリティ戦略本部などが開いた会議には、アンソロピック社やオープンAI社などの関係者が出席しました。

今月、発表されたクロード・ミトスはこれまで気付かなかったようなシステムの脆弱性を発見し、さらに自動的に攻撃も可能になるため、サイバー攻撃に悪用すれば金融分野を含め甚大な被害が生じるとの懸念が指摘されています。

アンソロピック社は不正利用を防ぐためミトスを一般公開せず、ITや金融などの企業連合を立ち上げて防御目的に限って活用を始めています。

自民党は、日本でも同様の企業連合を創設し金融以外の分野も含めサイバー防御の対策強化を図るべく緊急提言をとりまとめる考えです。（ANNニュース）