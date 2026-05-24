男子顔負けのムキムキボディを誇る“アメリカ版・才木玲佳”ともいうべき女子レスラーが、出番待ちの期間で肉体をさらに強化中。分厚すぎる腕とくびれのコントラストにファンも驚きのリアクションだ。【画像】「腕が分厚すぎる」“アメリカ版・才木玲佳”の驚愕ボディWWE女子スーパースターのジョーディン・グレースが22日、自身のインスタグラムを更新。彫刻のような肉体美を見せつける自撮りショットを公開した。公開され