キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、第60回「キヤノンフォトコンテスト」を開催する。募集期間は5月7日（木）から8月31日（月）まで。

1953年に開始したアマチュア写真愛好家向けのフォトコンテスト。「自由部門」「自然部門」「動体部門」「人物部門」「アンダー30部門」と、第55回（2021年）に新設された「WEB部門」の計6部門を用意する。

応募作品は第一線で活躍する写真家が審査。各部門でゴールド賞、シルバー賞、ブロンズ賞、佳作を選出するほか、全部門の中から最も優れた作品にグランプリを授与する。

結果発表は12月1日（火）を予定。入賞者には、10月中旬までに内定を通知する。

コンテスト名

第60回キヤノンフォトコンテスト



募集部門と対象

募集期間

自由部門：スナップ・ドキュメンタリー・イメージクリエイト作品など 自然部門：自然風景・花・生きものなど 動体部門：鉄道・飛行機・船・スポーツ・モータースポーツなど 人物部門：ポートレートなど アンダー30部門：テーマや被写体は自由※応募資格：1995年5月7日以降生まれ WEB部門：テーマや被写体は自由

2026年5月7日（木）～8月31日（月）



応募資格

日本国内に在住のアマチュアの方に限ります。



応募規定

賞および賞金

グランプリ（1名）

35mmサイズ以下の撮像素子のデジタルカメラ、または35mmサイズ以下のフィルムカメラで撮影した未発表のオリジナル作品 「自由部門」「自然部門」「動体部門」「人物部門」「アンダー30部門」はプリント作品のみ、「WEB部門」はデジタルデータでのみ受け付ける 1人1部門につき10作品まで応募可能 規定数の範囲内であれば、複数の部門に同時に応募できる（組写真1組は写真5枚以内とし、1組で1作品とする） カラー／モノクロを問わず 応募にあたりCanon IDの登録が必要

賞金50万円、賞状・賞牌、副賞（EOS R5 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット）



ゴールド賞（各部門1名）

シルバー賞（各部門2名）

ブロンズ賞（各部門3名）

佳作（各部門5名）

自由/自然/動体/人物/アンダー30部門：賞金20万円、賞状・賞牌、副賞（EOS R6 Mark III・RF24-105 IS STM レンズキット） WEB部門：賞金10万円、賞状・賞牌、副賞（EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット）自由/自然/動体/人物部門：賞金10万円、賞状 アンダー30部門：賞金5万円、賞状 WEB部門：賞金3万円、賞状自由/自然/動体/人物部門：賞金3万円、賞状 アンダー30/WEB部門：賞金2万円、賞状

賞金1万円、賞状



審査員

応募方法

五十嵐顕 須藤絢乃 立木義浩 鶴巻育子 三輪薫 上田優紀（WEB部門）自由/自然/動体/人物/アンダー30部門：キヤノンフォトコンテストホームページから応募票をダウンロードし、印刷したうえでプリント作品を郵送 WEB部門：キヤノンフォトコンテストホームページの応募フォームを利用