岩田絵里奈『シューイチ』卒業翌週に…中山秀征と早くも共演「ちょっと気まずい」 『さんま御殿』に登場
元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈アナが、21日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演する。
【写真】清楚な印象からガラリ！フリー転身後の“新ビジュアル”を披露した元日テレ・岩田絵里奈
岩田は日本テレビを3月末で退社し、この日がフリーとして初出演。MCを務めていた『シューイチ』を卒業したばかりにもかかわらず、同番組のメインMC・中山秀征と早くも共演となり、中山は「先週盛大に送り出してるんです。最後は感動的にお父さんの手紙で涙までして、今週会ってるんですよ」と困惑。岩田も「ちょっとまだ気まずい」と苦笑する。
トークで岩田は、そろばんを習っていたことで食事代の割り勘が得意になったと告白。しかし、さんまからのある要求に応えられず、「ローラで謝ってくれ」とフラれると、すぐさまモノマネで笑いをとってみせる。一方、中山は若い頃、仕事に遅刻した際に、得意の習字でしたためた“達筆すぎる情けない反省文”を公開し、スタジオ中を驚かせる。
【司会】
明石家さんま
【出演】（※50音順）
伊藤七海、入江陵介、岩井勇気(ハライチ)、岩田絵里奈、川島如恵留(Travis Japan)、川田裕美、鈴木ユリア、高橋成美、田中理恵、中山秀征、ヒコロヒー、廣瀬俊朗、RIKU(NiziU)
【写真】清楚な印象からガラリ！フリー転身後の“新ビジュアル”を披露した元日テレ・岩田絵里奈
岩田は日本テレビを3月末で退社し、この日がフリーとして初出演。MCを務めていた『シューイチ』を卒業したばかりにもかかわらず、同番組のメインMC・中山秀征と早くも共演となり、中山は「先週盛大に送り出してるんです。最後は感動的にお父さんの手紙で涙までして、今週会ってるんですよ」と困惑。岩田も「ちょっとまだ気まずい」と苦笑する。
【司会】
明石家さんま
【出演】（※50音順）
伊藤七海、入江陵介、岩井勇気(ハライチ)、岩田絵里奈、川島如恵留(Travis Japan)、川田裕美、鈴木ユリア、高橋成美、田中理恵、中山秀征、ヒコロヒー、廣瀬俊朗、RIKU(NiziU)