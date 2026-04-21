「国宝顔面」桐谷美玲、最新ショットに絶賛の声「美肌透明感もすんごいね」「相変わらず美のカリスマ」
俳優でモデルの桐谷美玲さんは4月17日、自身のInstagramを更新。最新ショットを披露しました。
【写真】桐谷美玲の洗練されたブラックコーデ
ファンからは、「めちゃくちゃ可愛い」「かわいい」「綺麗」「素敵」「とても特徴的です」「相変わらず美のカリスマ」「美肌透明感もすんごいね」「国宝顔面」「いつまでも変わらぬ美しさ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】桐谷美玲の洗練されたブラックコーデ
「とても特徴的です」桐谷さんは「特徴的なシルエットが印象的な『AMAZONA 180』ワンハンドルで持つのが可愛い」とスペインのラグジュアリーブランド「LOEWE（ロエベ）」のバッグを5枚の写真で紹介。特徴的なデザインのアイコンバッグ「AMAZONA 180」が映える洗練されたブラックのコーディネートです。
「このブーツめちゃくちゃ可愛いの！！」自身のInstagramでモデルショットなどをたびたび公開している桐谷さん。3月22日の投稿では「このブーツめちゃくちゃ可愛いの！！」とつづり、モデルショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)