夏木マリがショーで着用した衣装の展示＆オークションを行うことを発表した。

夏木は２０日、自身のインスタグラムを更新。「今回のブルーノート東京『ＭＡＲＩ ＮＡＴＳＵＫＩ “ＭＡＲＩ ｄｅ ＭＯＤＥ ８”』では、初の試みとして、これまで７回のブルーノートで着用してきた衣装に加え、オールスタージャズオーケストラにゲスト出演した際の衣装も展示いたします。ぜひショーの前にご覧ください」と記し、様々な衣装で登場した過去のショーの写真をアップ。

「また、展示衣装はオークションとしてお求めいただける形にし、その収益は『Ｏｎｅ Ｏｆ Ｌｏｖｅ プロジェクト』への支援とさせていただく予定です。詳細は改めてご案内いたします。どうぞよろしくお願いしまーす 皆さまにお会いできるのを楽しみにしています」とつづった。

この投稿には、「お歌も聞きたいし、お衣装も素敵」「素敵 カッコいいです」「本当に、お歳を召されれば召されるほどアグレッシブさがパワーアップしている感じがします」「憧れです」「素敵です」などのコメントが寄せられた。