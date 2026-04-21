「走りの高級ミニバン」がさらなる進化へ!?

トヨタ「ヴェルファイア」は、迫力あるスタイリングと高い走行性能を兼ね備えた高級ミニバンとして、多くの支持を集めています。

現行型ヴェルファイアは、2023年6月に兄弟車であるアルファードとともに登場しました。

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ラインナップは、ブラック基調の加飾でスポーティさを際立たせた「Z プレミア」と、後席の快適性を追求した最上級仕様「エグゼクティブラウンジ」の2タイプで構成されています。

パワートレインには、最高出力279馬力・最大トルク430Nmを発揮する2.4リッター直列4気筒ターボエンジンに加え、2.5リッターエンジン＋モーターのハイブリッドを設定。

さらに2025年1月には、EV走行距離73kmとシステム最高出力306馬力を誇るプラグインハイブリッドモデル（PHEV）も追加され、選択肢が広がっています。

駆動方式はガソリン車が2WDと4WD、ハイブリッド車が2WDと電気式4WDの「E-Four」、プラグインハイブリッドはE-Fourのみの設定です。

2026年3月時点での価格（消費税込）は670万円から1085万円となっており、エントリーグレードが用意されないぶん、アルファードよりやや高めの価格帯となっています。

なお、2025年1月には一度目の一部改良が実施されましたが、このときはデジタルインナーミラーの全車標準装備化など、小規模な変更にとどまりました。

一部改良で「待望の進化」に期待高まる

そんなヴェルファイアですが、まもなく2度目の一部改良がおこなわれる見込みです。

都内の販売店によると、2026年6月ごろの登場が有力視されており、主な変更点はセキュリティ性能の強化と乗り心地の改善になるといいます。

具体的には、「ランドクルーザー300」にも採用されているエンジン始動制御システムに加え、新たなスマートキーなどの導入により、防犯性能がさらに高められる見込みです。

盗難リスクへの不安が大きい車種だけに、こうした対策は大きな安心材料となりそうです。

また、サスペンションの再セッティングにより、乗り心地の向上も図られるとされています。従来のしっかりとした走行性能を維持しつつ、より快適性を高める方向へと進化する可能性が高そうです。

インテリアについても素材や加飾の見直しが検討されており、質感のさらなる向上が期待されています。一方で、装備の充実や原材料費の影響により、価格は10万円から15万円程度の値上げとなる可能性があるようです。

なお、正式な発売時期は未定ですが、2026年春ごろには販売店で何らかの動きがあると見られています。

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こうしたヴェルファイアの最新動向について、SNSではさまざまな声が寄せられています。

「セキュリティ強化はいいね」「盗難対策が進むなら安心」といった、防犯性能の向上を歓迎する声が多く見られました。

また、「ついに買えるのか」「やっと手に入るようになる？」といった、供給改善への期待や、「今が狙い目かも」といった購入を検討するコメントも目立ちます。

さらに、「乗り心地が良くなるなら嬉しい」「家族を乗せるなら快適性は重要」といった声や、「内装の進化にも期待したい」「もう一段高級感が欲しい」といった質感向上への期待も寄せられています。

パワートレインについては、「ガソリン車は今後も残るのか気になる」「ハイブリッド中心になりそう」といった声も見られ、今後のラインナップ構成に関心が集まっています。

ライバルとなる新型エルグランドの登場も控えるなか、ヴェルファイアがどのような進化を遂げるのか、引き続き注目が集まりそうです。