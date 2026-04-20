アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる男性の特徴」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】女性が答えた「モテる男性の雰囲気」TOP回答！ 3位「ポジティブ」2位「穏やかさがある」…1位は？（図解：3枚）

「モテそう」な男性の“雰囲気”は？

調査は2月24日、成人女性100人を対象にインターネットリサーチで実施。

まず、「彼氏にするなら外見と内面のどちらを重視しますか？」と質問すると、「内面」が54人、「どちらも同じくらい重視する」が40人という結果になりました。「外見」のみを重視すると答えた人は6人にとどまっています。

続いて、「『モテそう』と感じる男性はどのような雰囲気ですか？」と尋ねると、「余裕を感じさせる」が63人で最も多く、次いで「穏やかさがある」（58人）、「ポジティブなオーラをまとっている」（45人）、「色気を感じせる」（35人）、「自信に満ち

あふれている」（29人）、「大人っぽい」（27人）、「存在感がある」（19人）、「ミステリアスな感じがする」（10人）の順となりました。

同社は「堂々とした自信よりも『安心感』『穏やかさ』といった要素が重視される傾向が見られました」と分析しています。

女性の皆さん、「モテそう」と感じる男性は、どのような雰囲気の人ですか……？