女優吉瀬美智子（51）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にVTR出演。女優でタレント野呂佳代（42）について語った。

吉瀬はこの日のゲスト野呂と大の仲良しという。吉瀬しか知らない、野呂の意外な素顔を明かした。

野呂と仲良くなったきっかけは24年のドラマ「アンメット」での共演だという。小田切ヒロ氏にメークしてもらっている野呂がかっこよく、それを見て小田切氏にメークしてもらいたくなり、いろいろな話をしていくうちに仲良くなったと明かした。吉瀬も小田切氏にメークを手がけてもらうことがかなったという。

「野呂に言っておきたいこと」の質問に、「最近インスタ見たんですけど、いろんな人と2人でご飯行ってるのを見ましたよ。でも私とは2人でご飯行ったことないなと思って。何かクレーム？」と明かした。

続けて「そろそろ主演やってもいいと思うんですよね。主演やった時には私をバーターで使ってください。ノンティーこれでいいかな？」と語り、笑顔を見せた。

VTRを見た野呂は「好きです。吉瀬さんすごくすてきで」と話し、主演については「そんなわけはないんですけど…ありがとうございます」と伝えた。