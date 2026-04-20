元ガールズケイリンレーサーの浜野咲さん（24）が20日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。24日から26日まで松戸競輪場で行われるナイターG1「第4回オールガールズクラシック」の魅力をアピールした。

23年に新設されたG1で、今年は優勝賞金が1000万円にアップ。優勝者には年末のガールズグランプリ出場権が与えられる。2年連続3度目の頂点を目指す佐藤水菜（27＝神奈川）、2度目のVを狙う児玉碧衣（30＝福岡）ら強豪が集結する。

節間のYouTube・ニコ生番組でMCを務める浜野さんは「松戸では初手が大事になると思います。佐藤選手、児玉選手はもちろん、地元の五味田奈穂選手に期待します。松戸での優勝経験があり、自力がある先行タイプなので注目しています」と語った。

節間はイベント盛りだくさん。椿鬼奴＆「納言」薄幸お笑いライブ（26日）、「オダウエダ」お笑いライブ（同）、バーレスク東京ステージショー（同）などガールズレースにちなみ、女性出演者にこだわった企画がめじろ押しだ。売り上げ目標は40億円。