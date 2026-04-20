20日の石川県内は各地で気温が上がり、夏先取りの暑さとなりました。小松では28.6度と全国1位タイの暑さとなったほか、金沢や七尾では今シーズン初めて夏日を観測しました。

沖縄県多良間村と並んで全国1位の暑さとなった小松市は、最高気温は28.6度と平年より10度以上高く今シーズン一番の暑さとなりました。

街の人「今日暑いですよ、体感的に30度くらいかと思った。立ってるだけで暑いです今日は」

各地で夏先取りの暑さとなった20日の県内。

6つの観測地点で6月下旬から7月上旬並みの暑さに

記者リポート「午前10時前の兼六園です。すでに日差しが強く初夏の陽気となっていて、観光客の中には半袖短パンの人の姿もみられます」

最高気温は金沢で27度、加賀中津原で26.8度羽咋で25.9度かほくで25.8度など県内6つの観測地点で今シーズン初めての夏日を観測し、各地で6月下旬から7月上旬並みの暑さとなりました。

金沢市の兼六園では、朝から日差しが照り付けるなかこまめに水分をとるなどして名園の散策を楽しむ人の姿が見られました。

東京から来た観光客「こんなに暑いんだと思ってびっくりしてます。この先が思いやられる感じ」

愛知から来た観光客「めっちゃ暑いですね」

一方、21日は前線が通過する影響で明け方まで雨が降る見込みで、金沢の最高気温は19度と20日より8度ほど低く平年並みとなる予想です。