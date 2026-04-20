「チラックス ソーダ ストロベリー」、「チラックス ソーダ ゆずシトラス」は、いつまで？

昨年4月に初登場し、人気を博したシュワッと爽快感のある果汁入りソーダ「チラックス ソーダ」2種が2026年4月24日（金）から登場！「チラックス（Chill & Relax）」という商品名のとおり、ゆったりとした気分でひと口飲んだ瞬間にふわっと香りが広がり、心まで軽くなれる一杯です。

2026年では一部進化した部分が！ 「チラックス ソーダ ストロベリー」の果肉が増量してよりジューシーに、さらにVenti®サイズが新登場。暑い日、ゴクゴク飲みたいときにおすすめ♪

商品名「チラックス ソーダ ストロベリー」販売期間2026年4月24日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がありますサイズ・価格Tallサイズ 579円（持ち帰り）、590円（店内利用）、 Grandeサイズ 624円（持ち帰り）、635円（店内利用）、 Venti®サイズ 668円（持ち帰り）、680円（店内利用）取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「チラックス ソーダ ゆずシトラス」※ゆず果肉・果汁5%未満販売期間2026年4月24日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がありますサイズ・価格Tallサイズ 579円（持ち帰り）、590円（店内利用）、 Grandeサイズ 624円（持ち帰り）、635円（店内利用）、 Venti®サイズ 668円（持ち帰り）、680円（店内利用）取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

どちらも4月24日（金）から発売開始ですが、販売終了日は公表されていません。店舗ごとに欠品や早期販売終了する場合もあるので、気になる方はお早めに！



「チラックス ソーダ ゆずシトラス」は、どんな味？

2025年4月撮影

「チラックス ソーダ」のために開発された“香るソーダ”は、レモン、ライム、グレープフルーツなどのシトラスに、梨、ハーブなど10種類以上の香りをブレンドしたシロップ入りの炭酸水。爽やかな香りと心地よい余韻が感じられる“グリーンシトラスの香り”が特徴です。

ゆず果皮やグレープフルーツ、オレンジなどのシトラス果肉を入れて、“香るソーダ”を注いだのが「チラックス ソーダ ゆずシトラス」です。セミドライレモンスライスをトッピングして完成。ソーダは刺激的で、スカッとする爽快感が楽しめます。

カップの底にあるシトラス果肉と混ざり合うと、ジューシーで甘酸っぱいさわやかなソーダに。グイグイ飲みたくなるクセになる味わいです。なので2026年のVenti®サイズ登場はとってもうれしい！ もっと詳しく知りたい方は、黄色いボタンをタップしてね。

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「チラックス ソーダ ゆずシトラス」のおすすめカスタムは？

「チラックス ソーダ ゆずシトラス」と「チラックス ソーダ ストロベリー」はともに、ソーダをティーに変更すること無料で可能です。ティーはブラックティーとパッションティーの2種からセレクト。シュワッとソーダとして飲むのはもちろん、フルーツティーとして味わうのもおすすめですよ。



2025年4月撮影

甘党さんにおすすめなのが、ハチミツを追加（無料）です。キラキラとした甘みが加わって、満足感UP！



甘さを感じたい方におすすめなのが、シトラス果肉追加（＋110円）です。より濃厚なシトラスの味わいを堪能して。

タゾチャイシロップを追加（＋55円）して、スパイスの刺激や甘味が加わると、クラフトコーラのような味わいに！ ソーダの爽快さを引き立てるスターバックス公式からのおすすめカスタマイズです。

エスプレッソを1ショット追加（＋55円）は、冒険心をくすぐるスターバックス公式からのおすすめカスタマイズ。柑橘の爽快感にエスプレッソの深みが重なって、気分転換にぴったりのエスプレッソソーダになりますよ。

目が覚めるような爽快感が味わえる「チラックス ソーダ ゆずシトラス」。この夏、リピート確定の味わいです。普段はシトラスを選ばないという方も、この爽快感をぜひ味わってみて。



「チラックス ソーダ ストロベリー」は、どんな味？

左より「チラックス ソーダ ストロベリー」、「チラックス ソーダ ゆずシトラス」※写真はイメージです

「チラックス ソーダ ストロベリー」は、セミドライレモンスライスをトッピングして、“香るソーダ”に甘酸っぱいストロベリー果肉などを加えたイチゴ味のソーダです。

2026年にはストロベリー果肉が増量して帰ってきました。増量したことで、果実本来の甘さをたっぷり感じられて、よりぜいたくな味わいに。

一気に飲み干すだけでなく、フルーツとハーブが織り成すぜいたくな香りと風味を、じっくりと堪能してみて。



「チラックス ソーダ ストロベリー」のおすすめカスタムは？

完成度の高いソーダなので、カスタマイズを加えなくても十分なおいしさです。あえてプラスするなら、トッピングのハチミツを追加（無料）して甘みを加えるのはいかがでしょうか。



よりジューシーな味わいを楽しみたいなら、シトラス果肉追加（＋110円）がおすすめ。イチゴとシトラスの2種類の味をいっぺんに味わうことができて、フルーツ感がたっぷりのソーダになりますよ。

「チラックス ソーダ ストロベリー」の印象がガラリと変わるスターバックス公式からのおすすめカスタマイズ。ソーダをブラックティーに変更（無料）して、さらにホワイトモカシロップを追加（＋55円）すると…ティーの華やかさとホワイトモカシロップのコクが重なり、イチゴ入りのミルクティーのような味わいに！ のんびりリラックスしたい方に試してほしいカスタマイズです。



✓一足早く「チラックス ソーダ ストロベリー」、「チラックス ソーダ ゆずシトラス」を飲むには？

Web登録済みのスターバックス カードでビバレッジを購入するとポイントが貯まって、好きなドリンクに換えられたり、プレゼント企画に参加ができたり…スタバ好きにはうれしい特典がいっぱいのロイヤルティ プログラム「Starbucks® Rewards（スターバックス® リワード）」。

今回、「スターバックス® リワード」の会員限定で「チラックス ソーダ ストロベリー」、「チラックス ソーダ ゆずシトラス」を先行販売！ レジに並ばず事前注文決済ができるモバイルオーダーと、公式アプリ内の二次元コードをレジで掲示する、2種類の方法で4月22日（水）から購入することができます。

【先行販売概要】

・期間：2026年4月22日（水）〜 4月23日（木）の2日間

・対象商品：

「チラックス ソーダ ストロベリー」 Tallのみ

「チラックス ソーダ ゆずシトラス」 Tallのみ

・利用方法：モバイルオーダーでご注文いただくか、スターバックス ジャパン公式アプリ内バーコードを店頭レジで提示してください。



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