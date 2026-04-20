1914年の竣工以来、数多の旅人を見守ってきた重要文化財「東京駅丸の内駅舎」ですが、その北ドーム内に、2026年4月21日、歴史的質感をそのままに体感できる「TOKYO STATION CAFE -THE NORTH DOME-（東京ステーション カフェ ザ ノースドーム）」が誕生します。かつて誰かの到着を待ちわびた「待合室」だった場所が、現代の「時を味わい、文化を愉しむ空間」へと生まれ変わります。天井高5メートルの開放的な空間に広がるのは、100年以上の時を刻んだ本物の構造レンガ壁。東京駅の象徴である「八角形天井」を仰ぎながら、ここでしか味わえないドーム型のケーキや、伝説の食堂車の味を継承したメニューを堪能できます。歴史とモダンが交差する、東京駅にできる新しい注目スポットの全貌をご紹介します。

100年の記憶に包まれる「NEW CLASSIC」な空間体験

カフェの最大の魅力は、重要文化財である駅舎の息遣いを肌で感じられる空間設計にあります。コンセプトは「NEW CLASSIC TOKYO」で、店舗を囲むのは、1914年の創建当時から駅舎を支え続けてきた構造レンガ壁です。

特に注目なのは、ドームの意匠を模した「特注カーペット」が敷かれたシンボルシートです。

見上げれば、東京駅特有の八角形天井が広がり、日常から切り離された思索の時間を演出してくれます。かつて旅の余韻に浸った待合室の空気感を大切にしながら、現代の洗練されたデザインが融合した空間は、まさに「時を味わう」にふさわしい唯一無二の場所といえるのではないでしょうか。

「TOKYO STATION CAFE -THE NORTH DOME-」店内イメージ

鉄道ファン必見！食堂車の伝統を継承する「至福のメニュー」

提供されるメニューにも、鉄道の街・東京駅ならではの物語が詰め込まれています。なかでも「特製ハヤシライス」は、かつて国鉄の食堂車を運営していた「日本食堂」のレシピを引き継いだ逸品。じっくり煮込んだ牛肉の旨味と玉ねぎの甘みが溶け込んだ濃厚なデミグラスソースは、鉄道黄金時代の華やかな旅を彷彿とさせます。

食堂車の味を引き継いだ「特製ハヤシライス」季節のアミューズ付き（イメージ：JR東日本クロスステーション）

また、ティータイムを彩るスウィーツも見逃せません。北ドームをイメージした当店限定の「オリジナルドームズコット」は、カスタードとたっぷりのフルーツで駅舎の美しさを表現。

さらに、隣接する「東京ステーションギャラリー」とのコラボパフェなど、アート鑑賞の余韻に浸れる特別メニューも用意されており、感性を刺激するティータイムを楽しめます。

（4月18日から開催されている「スイス絵画の異才カール・ヴァルザー世紀末の昏き残照」展から着想を得た限定コラボパフェが、2026年4月21日（火)〜6月21日（日）で販売されます。）

「通過点」から「行ってみたい場所」へ、東京駅の価値を高める場所

今回の「TOKYO STATION CAFE」のオープンは、東京駅の利用スタイルにも変化をもたらすものになるかもしれません。

東京駅は日本の鉄道の中心地であり、丸の内の駅舎の建物は多くの鉄道ファンを惹き付ける魅力を持っています。これまでの東京駅は、移動の合間に「立ち寄る」場所、あるいは慌ただしく「通過する」場所としての側面が強かったのですが、このカフェのように歴史的な建造物自体を活かす取り組みは、往年の鉄道ファンや、地方から上京する人たちに、「わざわざここへ行く」という明確な動機を与えてくれるものになるでしょう。

歴史的建造物の中で、本物のレンガに囲まれて過ごす時間は、高級ホテルにも勝る贅沢な体験になるはずです。

重要文化財東京駅丸の内駅舎を体感できるカフェ！

TOKYO STATION CAFE -THE NORTH DOME-

店舗名：TOKYO STATION CAFE -THE NORTH DOME-（東京ステーションカフェ ザノースドーム）

所在地：JR東京駅 丸の内北口改札外（東京ステーションギャラリー隣接）

開業日：2026年4月21日（火） 9:00オープン

営業時間：平日・土曜 9:00〜22:00 ／ 日祝 9:00〜21:00

主なメニュー（税込）：

・オリジナルドームズコット：1,800円

・アフタヌーンティープレート：3,200円（14時より）

・特製ハヤシライス：2,500円

左「アフタヌーンティープレート」と右「オリジナルドームズコット」のイメージ

開業記念として、来店のお客さま先着1,500名には、駅舎の質感を再現したこだわりの「東京駅赤レンガパウンドケーキ」がプレゼントされるようです（なくなり次第終了）。

100年以上の歴史を背負う赤レンガに囲まれて、食堂車ゆかりのハヤシライスを味わう。そんな贅沢が叶う「TOKYO STATION CAFE」がオープンします。東京駅を訪れる際は、ぜひ丸の内北ドームの扉を開けて、特別な「時の味わい」を体験してみてください。

（画像：JR東日本クロスステーション ）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）