20日朝、上越市の直江津港で、釣りをしていたミニボートがエンジンの不具合で航行できなくなりました。乗っていた2人にケガはありませんでした。



上越海上保安署によりますと、20日午前8時半ごろ、直江津港のLNG基地桟橋付近で釣りをしていたミニボートが航行できなくなりました。ミニボートには長野県と妙高市に住むいずれも50代の男性2人が乗っていて、午前5時ごろから釣りをしていたということです。



LNG基地の作業船から移動を求められエンジンをかけようとしたところ始動せず、そのまま動けなくなったということです。ミニボートは作業船にえい航され、午前10時すぎに港内に着岸し、2人にケガはありませんでした。海上保安署は、原因についてエンジンのスパークプラグの不具合とみています。当時、天候は晴れで風や波は穏やかでした。



海上保安署によりますと、マリンレジャーの事故原因として天候の急変や船の点検不足があげられるということです。



海上保安庁は、気温の上昇とともにマリンレジャーが増えるとして、出航前の点検や気象の確認・港内での安全な航行を呼びかけています。