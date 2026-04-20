モスバーガーの公式「X」アカウントが、100円（税込み）で追加できる辛いトッピング「カップハラペーニョ」を紹介しています。

【画像】知ってた？ 「100円は安い」「量多い」モスバーガーの追加トッピング

「知ってた？」100円の追加トッピング

公式アカウントは、「知ってた？ 100円でカップハラペーニョをお好みでトッピングできちゃいます」とコメント。ハラペーニョを追加した、「フィッシュバーガー」と「テリヤキバーガー」の写真を投稿しています。

SNS上では、「カップハラペーニョ」好きの人たちから、「モスバーガーのいいところは、ハラペーニョが常にあるところ」「辛いけどやっぱりうまい」「ハラペーニョを買ってみたら、100円で量多い」「ハラペーニョだけ別オーダーできるの神すぎる」「この量で100円は安い」「追いハラペーニョは辛党の私には欠かせない」との声が上がっています。

モスバーガーではほかに、辛みが引き立つトマトソース風味の「チリディップソース」が100円で追加トッピングできます。公式サイトでは、「フレンチフライポテトなどのサイドメニューとご一緒にどうぞ」とおすすめされています。