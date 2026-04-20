26歳の誕生日を迎えた吉田優利 「最後の最後で」惜しくも予選通過を逃してしまう「そんな誕生日でした、笑」
4月17日に26歳の誕生日を迎えた吉田優利が自身のインスタグラムを更新。誕生日当日は米国女子ツアー「JMイーグルLA選手権」の2日目。吉田は「最後の最後で最後の選手がバーディを取って私は予選落ち、、そんな誕生日でした、笑」と、1打差で予選通過を逃してしまったことを明るく振舞いながら振り返った。
【写真】米国で祝福！ 吉田優利、26歳のバースデーパーティー（全18枚）
投稿では「2」「6」「ケーキ」などの大きなバルーンで楽しく飾り付けられた部屋で、誕生日ケーキを手に楽しそうな笑みを浮かべる写真を一挙に公開した。そして最後はロウソクをふっと吹き消すと、パチパチと拍手をして可愛らしいポーズを決めてみせた動画だった。昨シーズンはCMEグローブポイントランキング73位に入り、80位以内の選手に付与されるシード権を獲得。今シーズンはこれまで7試合に参戦したが、予選通過は3試合とやや苦戦を強いられている。投稿の最後で吉田は「来週はメジャーですしいっぱい練習して頑張ります」と、今季最初のメジャー大会「シェブロン選手権」に向けて意気込みを記していた。この投稿にコメントをすることはできないが、ともに米ツアーで戦う渋野日向子や畑岡奈紗、先輩の宮里藍をはじめ多くのファンから1.3万回を越える「いいね！」がクリックされていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「ゴルフより歩いとるがな！」 吉田優利と古江彩佳がディズニーランド・リゾートを満喫「14時間、約3万歩」で2つのパークを制覇！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
“整えて仕上げは生ビール！”金田久美子 サウナ&ジム後の至福の一杯に反響
ゴルフクラブを農具に持ち変えて、ベテランプロが今年もタケノコ掘りへ！ 「振り上げた時、一瞬ゴルフの動きしてる」さすがの一撃
【写真】米国で祝福！ 吉田優利、26歳のバースデーパーティー（全18枚）
投稿では「2」「6」「ケーキ」などの大きなバルーンで楽しく飾り付けられた部屋で、誕生日ケーキを手に楽しそうな笑みを浮かべる写真を一挙に公開した。そして最後はロウソクをふっと吹き消すと、パチパチと拍手をして可愛らしいポーズを決めてみせた動画だった。昨シーズンはCMEグローブポイントランキング73位に入り、80位以内の選手に付与されるシード権を獲得。今シーズンはこれまで7試合に参戦したが、予選通過は3試合とやや苦戦を強いられている。投稿の最後で吉田は「来週はメジャーですしいっぱい練習して頑張ります」と、今季最初のメジャー大会「シェブロン選手権」に向けて意気込みを記していた。この投稿にコメントをすることはできないが、ともに米ツアーで戦う渋野日向子や畑岡奈紗、先輩の宮里藍をはじめ多くのファンから1.3万回を越える「いいね！」がクリックされていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「ゴルフより歩いとるがな！」 吉田優利と古江彩佳がディズニーランド・リゾートを満喫「14時間、約3万歩」で2つのパークを制覇！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
“整えて仕上げは生ビール！”金田久美子 サウナ&ジム後の至福の一杯に反響
ゴルフクラブを農具に持ち変えて、ベテランプロが今年もタケノコ掘りへ！ 「振り上げた時、一瞬ゴルフの動きしてる」さすがの一撃