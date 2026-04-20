2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。WEST-A、WEST-Bは17日（金）〜19日（日）に各地で第11節の10試合が行われました。

WEST-Aは首位徳島ヴォルティス（J2）がツエーゲン金沢（J3）に2−1の逆転勝利で4連勝。2位カターレ富山（J2）は3位高知ユナイテッドSC（J3）との上位対決に4−0の快勝を飾り、上位2チームの勝ち点3差は変わらず。4位アルビレックス新潟（J2）はFC今治（J2）を1−0で下し、3月1日以来7試合ぶりの90分以内での勝利。上位を追い上げます。

WEST-Bは、首位テゲバジャーロ宮崎（J2）がガイナーレ鳥取（J3）に1−0で勝利。第8節でレイラック滋賀FC（J3）に敗れたものの、開幕から11戦10勝で勝ち点30に到達。2位鹿児島ユナイテッドFC（J3）がレノファ山口FC（J3）に敗れたこともあり、勝ち点7差広がりました。またサガン鳥栖（J2）がロアッソ熊本（J3）を破り、2連勝で山口を抜いて3位に浮上しています。レイラック滋賀FC（J3）、ガイナーレ鳥取（J3）の2チームは1試合未消化の状況です。

次節第12節は25日（土）〜26日（日）に開催されます。

【第11節】

＜WEST-A＞

◆愛媛 1−0 FC大阪（17日、東大阪市花園ラグビー場）

得点【愛媛】オウンゴール（前半6分）

◆新潟 1−0 今治（18日、デンカビッグスワンスタジアム）

得点【新潟】マテウス モラエス（前半42分）

◆奈良 1−1(PK4−2) 讃岐（18日、ロートフィールド奈良）

得点【奈良】田村翔太（後半31分）【讃岐】田尾佳祐（前半13分）

◆徳島 2−1 金沢（18日、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】宮崎純真（前半38分）杉本太郎（前半45分）【金沢】ブワニカ啓太（前半29分）

◆富山 4−0 高知（19日、富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【富山】チョン ウヨン（前半42分）深澤壯太（前半45＋6分）湯之前匡央（後半35分）谷本駿介（後半36分）

＜WEST-B＞

◆山口 2−1 鹿児島（18日、維新みらいふスタジアム）

得点【山口】古川大悟（前半22分）古川大悟（後半15分）【鹿児島】オウンゴール（前半13分）

◆北九州 2−0 琉球（18日、沖縄県総合運動公園陸上競技場）

得点【北九州】平原隆暉（後半13分）渡邉颯太（後半18分）

◆大分 3−0 滋賀（19日、平和堂HATOスタジアム）

得点【大分】吉田真那斗（前半14分）ペレイラ（前半33分）宇津元伸弥（後半3分）

◆宮崎 1−0 鳥取（19日、Axisバードスタジアム）得点【宮崎】奥村晃司（前半23分）◆鳥栖 2−0 熊本（19日、えがお健康スタジアム）得点【鳥栖】鈴木大馳（前半45＋2分）坂本亘基（後半15分）