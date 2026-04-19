ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。白いレオタード風衣装での動画を投稿した。

「大好きな人とまた逢える日が来るのかな」とつづり、大きく胸元を露出したデザインからあらわになったバストの谷間にイチゴを挟んだ。だが、動きの中で胸元から机の上にポロリ。イスの上に立ち膝となって腰をくねられ、際立つ曲線美も披露した。

ファンやフォロワーからも「おお〜」「ちょっとちょっと可愛い過ぎるんじゃない」「本当最高」「セクシー」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。