◆ベルギーリーグ ▽プレーオフ１第３節 ヘント―シントトロイデン（１９日）

ベルギー１部シントトロイデンがプレーオフ１の第３節でヘントと対戦する。

プレーオフ１は上位６クラブによるホーム＆アウェー総当たりで、ここまで３位のシントトロイデンは２連敗中。首位サンジロワーズとの勝ち点差は「１０」に広がっており、夢のリーグ優勝＆欧州ＣＬ出場に向けて負けられない戦いとなる。

この日は経営権を持つＤＭＭとシントトロイデンの主催で、ファンが来場しての試合観戦会が国内で初開催される。以前からビジネス交流会などで開催の要望の声があったことに加え、クラブ担当者は「ファンの方からも開催を希望する声をいただき、今回初めて開催することになりました」と説明。募集上限の１００人に近い応募があり、会場にはかつて在籍した遠藤航、冨安健洋、香川真司、岡崎慎司のサイン入りスパイクや鈴木彩艶のＧＫグローブなどが展示され、クラブの歩みも紹介されている。

なお敵地での５位ヘント戦には、ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ松沢海斗、ＦＷ後藤啓介の日本人７選手が先発する。

またヘントはＤＦ橋岡大樹が先発、ＭＦ伊藤敦樹がベンチスタートとなった。