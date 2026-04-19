歌手の石川ひとみが１９日、東京・大手町三井ホールで「『まちぶせ』発売４５周年記念コンサート〜ｆｏｒｅｖｅｒ〜」を行った。

当時と変わらないルックス、スタイルのままステージに立った石川の表情は輝いていた。持ち前のハイトーンボイスは今も健在。「わたしの毎日」で幕を開けると、「今日は心に残る記念の時間を皆さんと作っていきます」と高らかに宣言した。

同公演は、１９７８年のデビュー以来、自身最大のヒット曲「まちぶせ」が発売されてから４５周年を記念したコンサート。同曲は荒井由実が作詞・作曲を担い、三木聖子さんのデビュー曲を８１年にカバー。一度聞くと耳から離れない中毒性のあるメロディーが多くの人に刺さり、同年の紅白歌合戦への初出場も果たした。当時は代表曲が生まれず「次のレコードをリリースしたらやめようと」と決心した勝負の一曲で自身にとって忘れられない一曲だ。

この日は、８１年に歌唱した歌声とセルフデュエットした「まちぶせ（８１―１８ｖｅｒ）」（１８年発売）も披露。４５年前の自身と見事な融合を見せ「やってしまいました。何だか当時がよみがえってきます」と笑みを浮かべていた。

これまでの歩みを振り返るセットリストでも魅了した。デビュー曲「右向け右」や「くるみ割り人形」などのメドレーを含めた全１７曲を熱唱。集まった５００人からは終始大きな声が飛び交い、石川のパフォーマンスに熱狂した。

現在デビュー４８周年。２年後には大きな節目を迎えるが「信じられないです」と驚きの表情。それでも「コンサートもそうですし、どんな出来事も、その通過点をいつもキラキラさせていられたらいいなと思っているので、２年後の５０周年も輝けたらいいなと思ってます」。大切な曲をひっさげ、昭和のアイドルは令和でも輝き続ける。