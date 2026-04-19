マリニン選手、新愛車はホンダ車？

フィギュアスケート男子で世界選手権3連覇を果たしたイリア・マリニン選手が、2026年4月8日に自身のインスタグラムを更新しました。投稿では、愛車との2ショットを公開しており、その写真に写り込んだモデルが注目を集めています。

公開された写真には、ホンダの大型SUV「パスポート」が写っています。

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パスポートは、ホンダが北米で展開する本格オフロード志向のSUVで、初代は1993年にいすゞ「ロデオ（日本名：ミューウィザード）」のOEM車として誕生しました。

現行モデルは北米専用SUVとして2019年に復活し、2024年に4代目へと進化しています。

2025年2月にデビューした現行4代目は、無骨で実用性を重視したオフロードスタイルが特徴。

ボディサイズは全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mm、ホイールベース2885mmと堂々としたプロポーションで、5人乗りボディを備えます。

外観は、力強いフロントフェイスやワイドスタンス、「PASSPORT」ロゴがタフな印象を強めています。

インテリアは12.3インチの大型タッチスクリーンを中心に、広い室内空間と耐久性を重視した素材が特徴です。

パワートレインは3.5リッターV型6気筒エンジンを搭載し、最高出力285hpを発揮。4WD（i-VTM4）、10速ATを組み合わせ、本格オフロード寄りの走りを実現します。

価格は最上級グレードでは5万2650ドル（約840万円）に達する高級SUVです。

なお、現在は北米向けに生産されていますが、2026年にはマリニン選手の愛車と同様の「TrailSport Elite（トレイルスポーツ エリート）」が日本へ正規導入される予定です。

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マリニン選手は投稿で「Thank you @honda for the new ride grateful for the support!（ホンダ、新しい車をありがとう。サポートに感謝しています！）」とコメント。

ホンダのロゴ入りの赤いパーカーを着用し、ブラックカラーのパスポートの横で笑顔を見せています。

コメント欄には「おめでとう！」「最高」「似合う」「楽しんで」など、海外ファンを中心に多くの祝福や称賛の声が寄せられました。