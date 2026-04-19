井上咲楽（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/19】タレントの井上咲楽が4月19日までに、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題となっている。

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◆井上咲楽、ニューヘアスタイル公開


井上は「髪の毛切りました〜！そして髪の毛広がりやすいのでストレートもかけてもらいました」とつづり、写真を投稿。肩までのボブヘアからショートヘアとなった新しいヘアスタイルを公開し「とんでもなくドライヤーがラクです！」と、ショートヘアの思わぬ効果も記していた。

◆井上咲楽の投稿に反響


この投稿には「可愛すぎる」「似合ってます」「雰囲気変わって素敵」「乾かすの楽なのわかる」「大人っぽいですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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