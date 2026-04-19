俳優谷原章介（53）が19日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）にメインキャスターとして生出演。りくりゅうペアの春の園遊会における姿を見てコメントした。

フィギュアスケートのペア「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組について、言及した。

りくりゅうの2人は17日、東京・元赤坂の赤坂御苑で行われた天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席し、両陛下や皇族の方々からお言葉をかけられた。

出席後の取材に、園遊会当日に引退を発表した理由を、木原は「やっぱり、陛下に自分たちの今後、考えていることをお伝えしたかった。この前に発表させていただき、今の気持ちを正直にお話しさせていただきたいという思いがございました」と語った。

谷原は「いや、もう感謝したいのはこっちですよ〜、もうすでに、りくりゅうロス」と引退についても触れた。さらに「堂々と両陛下とお話されていて、オレだったら絶対にカミ倒す」と話した。

りくりゅうペアは、今年2月の2026ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）で日本初となるペアでの金メダルを獲得していた。