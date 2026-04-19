櫻坂46が6月11日にリリースする両A面シングル「Lonesome rabbit／What’s“KAZOKU”？」から、「What’s“KAZOKU”？」のフォーメーションが19日までに、グループのYouTubeチャンネルで公開された。森田ひかる（24）がセンターを務め、選抜メンバーは、卒業を控える武元唯衣をのぞく二期生、三期生全員となる22人となった。

「What’s“KAZOKU”？」は4月12日から放送しているMBS・TBS系テレビアニメ「夜桜さんちの大作戦」第2期オープニングテーマ。19日から配信をスタートしている。

櫻坂46は4月11、12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で5周年ライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催し2日間で14万人を動員。15枚目シングル「Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？」のリリース、7月から全国6都市12公演のアリーナツアーの開催、11月の「6th YEAR ANNIVERSARY LIVE」の千葉・ZOZOマリンスタジアム開催、さらに坂道グループ初となるアジアツアーの開催を2027年に予定していることを発表した。

森田は18年11月加入の二期生。20年12月リリースの櫻坂46改名後のファーストシングル「Nobody’s fault」はじめ過去4作のシングル表題曲でセンターを務め、「What’s “KAZOKU”？」が5作目となる。