だんだんとゴールデンウィークが近づいてきました。この先4月20日(月)〜5月2日(土)の期間は、天気は短い周期で変化しそうです。21日(火)は日本海側を中心にザッと雨が降るでしょう。黄砂も広く飛来する予想です。23日(木)から24日(金)も本州付近は雨や風が強まるでしょう。29日(水・祝)は広く行楽日和になりそうですが、5月2日(土)は関東以西では雨が降りやすい見込みです。ゴールデンウィークのお出かけは天気予報のチェックを。

20日(月)〜26日(日) 天気は短い周期で変化

20日(月)は九州から近畿では低気圧の影響で所々で雨や雷雨になるでしょう。東海から北海道では日差しが届く見込みです。



21日(火)は別の低気圧が発達しながら北海道の北を進み、前線が北日本から西日本を通過するでしょう。北海道や本州は日本海側を中心に雨が降り、前線通過時はザッと雨脚が強まりそうです。北海道を中心に風も強まり荒れた天気となるでしょう。



22日(水)は広く晴れますが、晴天は続きません。23日(木)から24日(金)は前線や低気圧が本州付近を通過する予想です。九州から東北にかけて広く雨が降り、本州付近では雨脚が強まるでしょう。風も強まり、横殴りの雨となる所もありそうです。



25日(土)は朝まで雨の残る所がありますが、日中は天気が回復するでしょう。26日(日)は広く晴れて、行楽日和になりそうです。



最高気温は平年並みか平年より高い日が多いでしょう。晴れる日には関東から西では25℃前後まで上がり、汗ばむくらいの陽気になりそうです。ただ、23日(木)から24日(金)は雨で、日中の気温の上がり方は鈍くなるでしょう。薄手の羽織る物があると良さそうです。

21日(火)〜22日(水)は広く黄砂が飛来か

また、21日(火)〜22日(水)は北海道から九州にかけて広く黄砂が飛来する予想です。日本海側を中心に濃度が濃くなる可能性があります。



自動車や洗濯物などに黄砂が付着し、汚れる可能性があります。洗濯物は部屋干しが安心です。車に黄砂が付着してしまった場合は、タオルやぞうきんで拭くと細かなキズをつけてしまうことがあります。高圧洗浄などの水洗いが効果的です。また、環境省によりますと、黄砂の飛来によって、アレルギー症状や呼吸器疾患の悪化も指摘されており、注意が必要です。

27日(月)〜5月2日(土) 29日(水・祝)は行楽日和 2日(土)は雨

27日(月)は晴れる所が多いですが、沖縄や近畿など雨の降る所があるでしょう。28日(火)は前線が日本列島を通過し、沖縄や九州から北海道は日本海側を中心に所々で雨が降りそうです。



29日(水・祝)は広く‎晴れてお出かけ日和の所が多くなるでしょう。ただ、近畿など一部でにわか雨の可能性はあり、折りたたみ傘があると安心です。



30日(木)は九州で雨が降り出し、5月1日(金)は九州から東海で、2日(土)は関東にかけて雨が降りやすいでしょう。お出かけには雨具が必要になりそうです。ただ、まだ予報の精度はCランクからEランクと低めで、変わる可能性があります。最新の天気予報をチェックしてください。