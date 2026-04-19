ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が18日（日本時間19日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で出場。7回の第4打席に2試合連発となる7号を放った。

アスレチックスの先発右腕・セベリーノと対戦。初回の第1打席は四球、2回の第2打席は空振り三振、5回の第3打席は四球だった。

そして5−4で迎えた7回。先頭で打席に入った村上は2番手左腕・ハリスと対戦。2ボール2ストライクから外角に投じられたカーブにタイミングを外されながらも、真芯で捉えた。

軽く振ったように見えながらも、打球は中堅後方へとグングン伸びていき、そのままバックスクリーンへと消えていった。2試合連発となる7号ソロは終盤で貴重な追加点となった。打球速度103.9マイル（約167.1キロ）で飛距離は415フィート（約126.5メートル）だった。

前日の同戦で5―1の7回2死満塁の場面で迎えた第5打席にバックスクリーンを越える飛距離431フィート（約131.4メートル）の豪快弾を放った。3試合ぶりとなる6号本塁打はメジャー移籍後初のグランドスラムだった。

この一撃は敵地のテレビ中継が約10秒間も沈黙し、海外のファンがSNSに「あれはミサイルだ」と投稿するなど、衝撃を与えた。