＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

2月8日の札幌公演で1月から始まった全国5カ所のZeppツアーを打ち上げたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第4回のテーマは「メンバーにこっそり感謝していること」に決定！ 長いつきあいだからこそ普段は口にできない“感謝の気持ち”を紙面を通じて伝えてもらいます。

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こんにちは。いぎなり東北産の吉瀬真珠です。4月に入りましたね♪ 桜が満開でとてもきれいです。小さい頃はきれいな桜を集めて、押し花にしていました。その押し花を栞にしたり、絵に貼ったりしていました☆ 芸術ですね♪ また、私はたくさん本を読む子でした。最近は、漫画を読むことが多いので、久々に小説を読もうかなと思っています。みなさまのおすすめ小説を教えてください。ちなみに私は、ミステリー系が好きです☆ ミステリーと言えば！ 私の大好きなアニメの映画が公開されました☆ 毎年この日を待ち望んでいて、本当に楽しみにしていました♪ 今のところ、るんちゃんと1回。妹と1回。計2回見に行けました☆ 順調☆ この調子で、お父さんとママを誘って行きたいと思います！ 内容の感想はネタバレになってしまうので…☆1番くじのラストワン賞もGETしちゃった…☆ 映画をご覧になった方がいましたら、ぜひ一緒にお話ししましょう♪

今回のテーマは、「メンバーにこっそり感謝していること」です☆ こっそりというのが肝ですね。メンバーそれぞれに、たくさんの感謝がありますが、本日は（橘）かれんちゃんへの感謝をお話ししようと思います♪ かれんちゃんは、私がこだわって作ったInstagramのストーリーを上げると必ず「かわいい」と伝えてくれます♪ 私のこだわりに気がついてくれてありがとう☆ そのほかにも、新しいお洋服にもヘアスタイルにも気づいてくれます☆ 気づいてほしいことを褒めてくれるかれんちゃん。かれんちゃんいつもありがとう♡ ちなみに、私はかれんちゃんのことをかわいく撮ることが得意です☆というか私が上手な訳ではなく、かれんちゃんがかわいいです♪ こんな感じで、かれんちゃんにはこっそり感謝しています☆いつもありがとう☆【吉瀬真珠】

◆吉瀬真珠（きちせ・しんじゅ）2003年（平15）6月22日生まれ、22歳の仙台産。漫画やアニメを愛し、三井寿に憧れを抱く。愛称は「じゅっち」。メンバーカラーは緑。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い、大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。