【義母「ウナギ弁当あげない！」】コッソリ息子にだけ？義母しらじらしい嘘＜第10話＞#4コマ母道場
お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。はたしてそこに見え隠れする本心とは……？
第10話 入れ忘れ？嘘でしょ
【編集部コメント】
お義母さん……本当は焼き鳥弁当もあったなんて、無理な言い訳をしなくても……。シホさんは嘘だと分かっているから、あえて「すぐ取りに行きます」と返事をさせたようです。こうなったらお義母さん、もう堂々と「高級ウナギ弁当は自分の息子だけに食べさせたかった」と正直に伝えて、これからのおすそ分けもすべてトオルさんにするのが一番スムーズですよ？ 都合のいいときだけシホさんを便利屋扱いするから、こじれてしまうんです……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第10話 入れ忘れ？嘘でしょ
【編集部コメント】
お義母さん……本当は焼き鳥弁当もあったなんて、無理な言い訳をしなくても……。シホさんは嘘だと分かっているから、あえて「すぐ取りに行きます」と返事をさせたようです。こうなったらお義母さん、もう堂々と「高級ウナギ弁当は自分の息子だけに食べさせたかった」と正直に伝えて、これからのおすそ分けもすべてトオルさんにするのが一番スムーズですよ？ 都合のいいときだけシホさんを便利屋扱いするから、こじれてしまうんです……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子