三笘薫は前半途中から出場

イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間4月18日、リーグ第33節でトッテナムと対戦。

味方のアクシデントもあり、前半21分から途中出場となったMF三笘薫が前半アディショナルタイムに圧巻のダイレクトボレー弾を決めた。

試合は前半39分にトッテナムのDFペドロ・ポロに先制ゴールを奪われ、ブライトンが1点を追う展開に。そのなかで前半アディショナルタイム、右サイドでボールを持ったMFパスカル・グロスがゴール前にクロスをあげると、ファーサイドで待つ三笘の元へ。三笘は左足で完璧にボールを捉えたボレーシュートを放ち、豪快にゴールネットを揺らした。

三笘にとっては1月7日のマンチェスター・シティ戦以来、今季リーグ戦3ゴール目となった。ブライトンに活躍の場を移してから、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、アーセナル、リバプール、チェルシー、トッテナムと、プレミアリーグでBIG6と言われる全クラブからゴールを決めたことになった。（FOOTBALL ZONE編集部）