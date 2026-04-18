SV男子チャンピオンシップの組み合わせが決定！

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップの組み合わせが決まった。

レギュラーシーズン（RS）の上位6チームが進出するSVリーグ男子のチャンピオンシップ。すでにサントリーサンバーズ大阪、大阪ブルテオン、ジェイテクトSTINGS愛知、ウルフドッグス名古屋、広島サンダーズ、東京グレートベアーズの出場が決まっていた。

18日に行われたレギュラーシーズン最終22節で5位の広島THが大阪Ｂにフルセット負け、6位の東京GBがサントリーにストレートで敗れ、セット率の関係で広島THの5位が確定。チャンピオンシップの組み合わせが決まった。

クォーターファイナルでは、RS3位のSTINGS愛知 vs RS6位の東京GB、RS4位のWD名古屋 vs RS5位の広島THの2つのカードが行われ、サントリーと大阪Ｂが待つセミファイナル進出をかけて戦う。

チャンピオンシップは5月1日（金）に開幕。クォーターファイナルはレギュラーシーズンの上位チームのホームにて2戦先勝方式のトーナメント戦にて行われる。

■SVリーグ男子 チャンピオンシップ準々決勝組み合わせ

STINGS愛知（3位）vs 東京GB（6位）

WD名古屋（4位）vs 広島TH（5位）

