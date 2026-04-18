ME:I、レトロ風な制服姿でパフォーマンス 前向きなメッセージ届ける【セットリスト掲載】
ガールズグループ・ME:Iが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に出演した。
【ライブ写真】制服姿で！圧巻のパフォーマンスをみせたME:I
ステージは「THIS IS ME:I」で幕開け。レトロ風の制服姿で登場したME:Iは、難易度の高い“9時半ダンス”も息の合ったパフォーマンスで軽やかに決め、冒頭から圧倒的な一体感を生み出した。
MOMONAの「最後まで一緒に最高の時間を作っていきましょう！」という呼びかけで、「MUSE」へ。ランウェイを活用した洗練さと勢いを兼ね備えたステージとなり、グループの現在地を刻みつけた。
疾走感あふれるエネルギッシュなポップソング「Best Match」は、多幸感あふれるステージに。耳に残るキャッチーなメロディと躍動感のあるリズムが印象的な最新曲「Update ME」では、前向きなメッセージを届けた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【セットリスト】
M1「THIS IS ME:I」
M2「MUSE」
M3「Best Match」
M4「Update ME」
【ライブ写真】制服姿で！圧巻のパフォーマンスをみせたME:I
ステージは「THIS IS ME:I」で幕開け。レトロ風の制服姿で登場したME:Iは、難易度の高い“9時半ダンス”も息の合ったパフォーマンスで軽やかに決め、冒頭から圧倒的な一体感を生み出した。
疾走感あふれるエネルギッシュなポップソング「Best Match」は、多幸感あふれるステージに。耳に残るキャッチーなメロディと躍動感のあるリズムが印象的な最新曲「Update ME」では、前向きなメッセージを届けた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【セットリスト】
M1「THIS IS ME:I」
M2「MUSE」
M3「Best Match」
M4「Update ME」