歌手浜崎あゆみ（47）が18日、インスタグラムを更新。人気芸人らとのショットをアップした。

15〜16日、愛知県クロコくんホールでライブを開催した浜崎は「名古屋day1は、あのスギちゃんの登場に叫んだーっ わたしはキーボードの母音外してやったぜぃネタが大好きだからキーボードも一緒に写真撮らせていただきました そして地球儀先行でw リフター登場した（同い年の）ゴー☆ジャスさんと次の開催地を指して 最後はまさか肉眼で見れるとは思ってなかった、お久しブリーフ!!ダンディ坂野さん」とスギちゃん（52）ゴー☆ジャス（47）ダンディ坂野（59）とのショットをアップした。

続けて「ここで終わりのはずが、まさかのです、まさかのNonfictionが流れまして、、え? リフター覗き込んだらもうちゃんとポーズしてスタンバイしてましたwww」とキンタロー。（44）とのショットを公開し「気のせいである事を祈りたいんですが、マジでわたしとキンタローさん顔が似てきてるんだよな、、、」とつづった。

浜崎は「芸人チームの皆様、スタッフの皆様、お忙しい中で沢山の準備をありがとうございました 素でTAの皆と笑い転げて楽しかったぁー」と感謝を伝えた。

この投稿にフォロワーからは「豪華でおもしろいw」「もう最高だったし笑」「衝撃的だったwww」「色々感情が大変な名古屋でした」とコメントが寄せられている。