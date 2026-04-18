アメリカとイランが停戦した後も中東で唯一、続いていたレバノンでの戦闘が日本時間17日、ようやく停戦に合意しました。ただ、これまでの攻撃による被害は甚大で、犠牲者の数もイランを上回る2300人近くにのぼっています。あまり伝えられてこなかった「第二の戦場」の実情を取材しました。

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■豊かな自然と美味しい料理で知られる国

東京・港区に店を構えるレバノン料理店「ビブロス レバニーズ・レストラン」。オーナーのナジー・アメタさん（49）はレバノン出身です。

ナジー・アメタさん「レバノン料理は全然辛くない」

地中海に面したレバノンは、豊かな自然と美味しい料理で知られています。

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そのアメタさんたちが見せてくれたのは、レバノンに残る親戚の家の写真です。

長男・スリマンさん「家が破壊された写真です」

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イスラエルの空爆で倒壊。イランに味方するイスラム組織「ヒズボラ」を標的にしたといいます。

しかし、この家に住んでいた親戚のハムイさんは…

ハムイさん「ここにヒズボラは一人も住んでいなかった。武器もひとつもないです」

■戦闘で無関係の市民が犠牲に…歴史を繰り返してきたレバノン

戦闘で無関係の市民が犠牲になる。レバノンはその歴史を繰り返してきました。

レバノンでは1980年代、「ヒズボラ」が結成されました。イスラエルと戦うことが目的でイランが全面支援。これ以降、イランはイスラエルとの対立が深まると、代理勢力のヒズボラを動かしてイスラエルと度々衝突。レバノンはその戦場となってきたのです。

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ナジー・アメタさん「（レバノンでは）家族がケガをしたり、入院した思い出しかない。だから戦争が大嫌いです」

戦闘を避け日本に来たアメタさん、しかし頭には常に故郷のことが。

■「なぜ誰もレバノンのことを知らないのか」

ナジー・アメタさん「ニュースはイスラエル、ガザ、イランばかり。レバノンのことはなぜやらないのか。なぜ誰もレバノンのことを知らないのか」

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先週、アメリカ・イスラエルとイランは停戦に合意。しかし…その翌日、レバノンを激しい空爆が襲いました。

■犠牲者はイランを上回る2300人近くに

現地で活動する医療従事者は、空爆が予告無しに行われたと話します。

国境なき医師団 医療活動マネジャー タニア・ハシェム氏「空爆は事前通告もなく突然やってきました。それが人々に恐怖を植え付けました」

レバノンの犠牲者はイランを上回る2300人近くに（2294人死亡 17日時点）。さらに…

タニア・ハシェム氏「ここ最近の空爆の激化により、避難民が急増しています」

人口の2割にあたる100万人以上が家を追われました。

タニア・ハシェム氏「避難民らは明日がどうなるかわかりません。停戦が成立しても家が残っているかどうかさえわからないのです」

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■イスラエルの攻撃は戦争犯罪とみなされる可能性も

国際法の専門家は、今回のイスラエルの攻撃について、市民の犠牲が大きく、戦争犯罪とみなされる可能性もあると指摘します。

国際法が専門 立命館大学大学院・越智萌准教授「過度な損害が出ていると判断されれば、無差別攻撃と認定されて、故意に行われていれば戦争犯罪だということにもなってくる」

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10日間の停戦が始まっても、現地の深刻な人道状況は変わりません。国際社会の関心と支援が求められています。

（4月18日放送『news every.サタデー』より）