「アスレチックス２−９ホワイトソックス」（１７日、サクラメント）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が３試合ぶりとなる６号グランドスラムを放った。メジャー移籍後初の３安打＆最多となる１試合４打点をマークし、チームの最下位脱出に貢献した。

七回２死満塁での第５打席。右腕・アルバードと対し、初球のフォーシームを見極め、２球目のスプリットにバットは空を切った。ここで打席を外して頭を整理し、３球目のスプリットは冷静に見送ってバッティングカウントを作った。

４球目の９７マイルはファウルチップとなり、球審のマスクを直撃。５球目は見極めてフルカウントに持ち込むと、フルカウントから高めのフォーシームを捉えると、打球はセンターへ高々と舞い上がった。本人は打った瞬間にアーチを確信。打球はバックスクリーンへ飛び込んだ。

村上は第２打席で左前打、第３打席で右前打を放っており、メジャー移籍後初の３安打猛打賞となった。

前カードの１４日・レイズ戦で九回２死からの最終打席で１５１キロの直球を引っ張り込み、右翼ポール際へ９試合ぶりの一発を放っていた村上。１６日のゲームでは４打数ノーヒット３三振に終わっていたが、カードが変わり、しっかりと修正した。

４月に入って一時打率が０割台に低迷するなど壁にぶち当たっていた形になっていた村上。その中でも冷静にボール球を見極めて四球を選ぶなど、打席で役割を果たしていた。

チームは大勝で最下位を脱出。ロイヤルズと並んで４位タイに浮上した。