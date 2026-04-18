「直接固定って発想なかった！」荷造りがめっちゃ楽になるよ〜！100均便利グッズ

旅行の荷造りで意外と悩む、液体アイテムの持ち運び問題。移動中に中身が漏れるかも…という不安を手軽に解消できるのが、セリアの『持ち運び用シリコンカバー』です。キャップに被せるだけで液漏れやフタの緩みを防ぎ、詰め替え不要でそのまま持ち運べる便利さが魅力。荷造りの時短にもつながるアイデアグッズです！

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商品情報

商品名：持ち運び用シリコンカバー 2個入り

価格：￥110（税込）

サイズ 商品口径最大値（約）：6cm

内容量：2個入

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244700515

荷物が汚れるのが心配だったけれど…これで解決！

旅行や出張のたびに悩まされるのが、液体アイテムの持ち運び問題。化粧水や歯磨き粉、ハンドクリームなど、「漏れたらどうしよう…」と不安になった経験はありませんか？

そんな小さなストレスを解消してくれるアイテムを、先日セリアのトラベルグッズ売り場で発見しました。その名も『持ち運び用シリコンカバー 2個入り』です。

お気に入りのハンドクリームやスキンケア用品を、そのままの形で持ち運べる優れもの。

わざわざ中身を詰め替えなくていいので、パッキングの時間も短縮できて、準備がぐっとスムーズになるんですよ。

荷造りがらくちんに！セリアの『持ち運び用シリコンカバー 2個入り』

使い方はとても簡単で、歯磨き粉や洗顔料などの上からシリコンカバーをピタッと被せるだけ。

これだけでキャップがしっかり固定され、不意に開いてしまうのを防いでくれるんです。

実際の使用感もかなり優秀。シリコン特有の伸縮性のおかげで、50g入りのチューブにもしっかりフィット。

カバンの中で多少ぶつかってもキャップが外れにくく、液漏れの心配がほぼありません。

一方で、細すぎるボトルや小さすぎるキャップには少し不向きな場合もあります。また、極端に大きいもの、ポンプ式ボトルへの使用は不可なので、その点は注意が必要です。

それでも、多くのアイテムに対応できる汎用性の高さは十分魅力的。念のため持ち運ぶ際は、ビニール袋などに入れておくより安心です。

今回はセリアの『持ち運び用シリコンカバー 2個入り』をご紹介しました。

さらに嬉しいのが、お手入れの簡単さ。シリコン製なので汚れても水でサッと洗うだけでOK。繰り返し使えるのでコスパも抜群です。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。