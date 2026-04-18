お金が貯まる人と貯まらない人の違いって？片付けのプロが見た「貯まる人が持たないモノ」3選

整理収納アドバイザーの徳田かなです。整理収納の仕事をしていると、「片付けたい」というご相談と同じくらい多いのが、「なぜかお金が貯まらない」という悩みです。一見、片付けとお金は関係ないように思えるかもしれません。しかし実際の現場では、部屋が整うと無駄な出費が減り、「気づいたらお金が貯まりやすくなっ

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使っていないキッチン家電

キッチンには、意外と買ったけれど使っていない家電が眠っていることがあります。

例えば、ホットサンドメーカー、ホームベーカリー、ミキサーなど。便利そうと思って買ったものの、気づけば棚の奥にしまったままになっているケースも少なくありません。

使っていない家電が増えると収納スペースが圧迫されるだけでなく、また便利そうなものを買ってしまうという出費にもつながります。

貯まる人の家では、よく使うものだけがキッチンで活用されています。

3年以上着ていない洋服

クローゼットの中に、何年も袖を通していない服はありませんか。

いつか着るかもしれないと思って取っておいた服が増えると、持っている服が把握しづらくなります。その結果、似たような服をまた買ってしまうこともあります。

実際に整理をすると、同じような服を何枚も持っているケースは珍しくありません。

貯まる人のクローゼットは、持っている服がきちんと把握できる量に整えられていることが多いです。

必要以上のストック

洗剤やラップ、文房具、食品などのストックも要注意です。

「安かったから」「念のため」と買い足しているうちに、家にいくつあるのか分からなくなってしまうことがあります。

実際の片付けの現場でも、同じ洗剤がいくつも出てくることは珍しくありません。

必要以上のストックは、お金がモノに変わって家の中に眠っている状態ともいえます。家にあるモノの量が把握できるだけで、無駄な買い物はぐっと減ります。

まずは家の中の見直しをしてみて！

お金が貯まる人は、特別なことをしているわけではありません。モノの量が把握できているだけなのです。

家の中が整うと、「何を持っているのか」「何が必要なのか」が自然と見えるようになります。その結果、無駄な買い物が減り、お金も貯まりやすくなっていくのです。

もし最近お金が貯まらないと感じている方は、まずは家の中のモノの見直しから始めてみましょう。