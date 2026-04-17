「こういう広告マジで嫌い」ファミリーマート、“お詫び”キャンペーンに賛否「こんなことするなんて残念」
「こういう広告マジで嫌い」ファミリーマート、“お詫び”キャンペーンに賛否「こんなことするなんて残念」
ファミリーマートの公式X（旧Twitter）は4月17日、投稿を更新。「おトクすぎて、本当に申し訳ございません」とするお詫び文と共に、ファミペイ払いでポイントが通常の10倍になるキャンペーンを告知しました。
【投稿】ファミリーマートがお詫びキャンペーン告知
「おトクすぎて申し訳ない」同アカウントは「大変申し訳ございません」とつづり、お詫び画像を1枚載せています。ファミマオンラインで対象商品をファミペイ払いで購入するとファミマポイントが通常の10倍になるキャンペーンを告知する画像です。「おトクすぎて、本当に申し訳ございません」「先に謝らせてください」などユーモアを交えた文面で、キャンペーン期間は7〜30日、ポイント進呈日は5月中旬頃としています。
コメントでは「こんな小さなジョークにまでピリピリしててみんな大変そうだなぁ ちょっと朝からクスッと笑えた私は心にまだ余裕があるんだな ファミマさんファイト〜！」「本部が思ったよりもファミペイが流行らなくての苦肉の策やと思いっきり感じるwファミマは好きなコンビニだから頑張れ（笑）」「ファミマがこんなことするなんて残念。謝るところはそこ」「こういう広告マジで嫌い」など、賛否両論さまざまな声が寄せられました。
「#大谷選手ファミマおむすび割2026」普段の投稿では自社の新商品などを宣伝している同アカウント。16日にはロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手が試合で勝利投手となったことを記念し、「#大谷選手ファミマおむすび割2026」を実施することを発表しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト