夏の楽しみ、先行予約　ふるさとチョイスで人気の【スイカ】ランキング

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。

「スイカ」のランキング（月別、26年4月16日昼参照）より、トップ5だ。

【5位】山形県 遊佐町「小玉スイカ 約8kg 4〜5玉入」12000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

日本海に面した日本有数の広さを持つ庄内砂丘



遊佐町の水はけの良い砂丘地と昼夜の寒暖差が生育に適しており、皮が薄く、あまい果肉がビッシリと詰まっている小玉スイカができます。丸ごと冷蔵庫に入る大きさで、食べやすい小玉スイカを是非お試しください。

【4位】山形県 尾花沢市「尾花沢産スイカ 2Lサイズ 約7kg×1玉」11000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

尾花沢の夏は山形県内でも特に寒暖・気温の差が激しく、朝は山から冷たい風が吹き込み15度くらいになる一方、日中は35度以上まで暑くなります。

この気温差によって、尾花沢の夏スイカは糖分をたくさん蓄えて甘く育ち、抜群の歯触り・シャリ感となります。

自慢のスイカをぜひご賞味ください！

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「楽しみにしていたスイカでしたが、さすが尾花沢のスイカ！と思わせる、大きな立派なスイカでした。味も、とても甘くておいしく、大満足でした。やっぱり、大きなスイカは、食べがいがあっておいしいですね。また来年もお願いしようかと思います。ありがとうございました！」（60代・男性）

「旬のものを確実に届けたいと、リマインドの連絡をいただき助かりました。

スーパーで買うスイカとは別物です。ジューシーさあっさりなのに甘くて美味しい。ひらがなを覚えたての子がスイカに貼ってあるてっちゃんのスイカのシールを見て「てっちゃんのすいか食べたい」とお名前を覚えてしまいました。来年はもちろん、今年もまた食べたいです。」（40代・女性）

「尾花沢すいかは山形県の特産物です。甘くてジューシー。毎日食べても飽きません。食欲のないときにもオススメです。とてもとてもおいしいです。」（50代・男性）

【3位】茨城県 下妻市「茨城県産 大玉すいか 2玉セット」13000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

茨城県産大玉すいかを2玉セットでお届けいたします。

シャリッシャリの甘〜い幸せを思いっきりほおばって下さい。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「とても大きなスイカが2つ届きました。

食べきれるか不安なほどの立派なものでしたが、とても甘くて美味しく、あっという間に頂いてしまいました。またリピートしたいと思います！」（40代・男性）

「想像より大きくて立派なスイカが届き、丸ごとだと冷蔵庫に入らないので半分に切って冷やしました。とても甘くて美味しかったです！スイカが大好きなので沢山食べれて満足度も高かったです。」（40代・女性）

「とても甘い、すいかでした。

皮の近くまで甘く、白いところまで食べてしまいました。

来年も下妻市に寄付し、すいかを頂きたいと思います。」（60代・男性）

【2位】熊本県 和水町「朝採り 新鮮！ 大玉スイカ（1玉）」15000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

暑くなるにつれて食べたくなるスイカ！！農家さんの「おいしいものを食べてほしい」という思いの込もった逸品です！

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「今までで食べた中で一番甘く、そして身がシャリシャリしているスイカでした。

すでに３回リピートしています。今後も毎年頼みたいと思います。」（30代・男性）

「とても大きく立派な西瓜が申し込んで3日で届きました。包丁を入れるとパシッと良い音がして割れ、新鮮さが違います。とても甘くみずみずしいので暑い日にぴったりです。」（50代・女性）

「冷蔵庫で冷やして食べたのですが、とても新鮮で美味しかったです。朝採れとあり、なるほどと思いました。二人暮らしですので、今夏のスイカはもう食べ切ったと思えるほど大きいスイカでしたが、また機会があれば頼みたいです。」（30代・女性）

【1位】福井県 坂井市「大玉スイカ 「羅皇ザスウィート」 1玉入り」8000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

大玉スイカ「羅皇ザスウィート」

ミルキーな甘さとシャリッとジューシー！露地栽培でたくさんの太陽を浴び育ちました。

私たちの愛情もたっぷり詰まった一玉です。