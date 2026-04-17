IVEの新曲「JIGSAW」がドラマ『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』主題歌に決定！伊藤潤二描き下ろしジャケ写も公開

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IVE（アイヴ）のJAPAN 4th EP『LUCID DREAM』（5月27日リリース）に収録される「JIGSAW」が、テレ東系ドラマ 24 『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（7月3日スタート）の主題歌に決定した。さらに伊藤潤二描き下ろしとなる『LUCID DREAM』期間生産限定盤のジャケット写真も解禁された。

■IVEの新たな境地を感じる中毒性とミステリアスな雰囲気

ドラマ『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』は、ホラー漫画家・伊藤潤二の傑作選をオムニバス形式で実写ドラマ化した作品。

そんな作品のために制作された日本語オリジナルの「JIGSAW」はサビのメロディに中毒性があり、ドラマの雰囲気に合ったミステリアスな雰囲気となっており、IVEのあらたな境地を感じられる楽曲として仕上がった。

EP『LUCID DREAM』期間生産限定盤は、伊藤潤二がIVEのメンバーとIVEの公式キャラクター「MINIVE（ミニブ）」が特別に描き下ろされた特別なジャケット。封入特典のフォトカードも伊藤潤二描き下ろし仕様となる豪華な作品となっている。

IVEは2度目となるワールドツアー『SHOW WHAT I AM』を韓国を皮切りにスタート。日本では、4月18日・19日に京セラドーム大阪にて公演を開催、さらに6月24日には東京ドームでの公演が予定されている。

4枚目となる日本EP『LUCID DREAM』にも期待が高まるばかりだ。

■番組情報

テレ東系 ドラマ24 『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』

7/3（金）よりスタート

毎週金曜 24:12～24:52

※各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第1話から最新話まで見放題配信

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

EP『LUCID DREAM』

■関連リンク

IVE OFFICIAL SITE

https://ive-official.jp