ゴルフクラブを農具に持ち変えて、ベテランプロが今年もタケノコ掘りへ！ 「振り上げた時、一瞬ゴルフの動きしてる」さすがの一撃

ゴルフクラブを農具に持ち変えて、ベテランプロが今年もタケノコ掘りへ！ 「振り上げた時、一瞬ゴルフの動きしてる」さすがの一撃