ゴルフクラブを農具に持ち変えて、ベテランプロが今年もタケノコ掘りへ！ 「振り上げた時、一瞬ゴルフの動きしてる」さすがの一撃
辻梨恵が自身のインスタグラムを更新。「春の恒例行事になりつつあるタケノコ掘り」を楽しむ姿を投稿した。
【写真】鍬の扱いもお手の物？ 一撃でタケノコを掘りおこす辻梨恵（全5枚）
白いシャツにえんじ系のカーゴパンツ、スニーカーというコーデで、右手には鍬（くわ）、左手には掘りたてのタケノコを持った写真を公開。真っ青な空が広がる好天、背後には竹藪が広がっている。2枚目の写真で、ちょっとだけ先端を覗かせたタケノコを発見。続く動画では鍬を振り下ろすと見事に掘りおこしていた。そして羽釜で炊いたタケノコ御飯をはじめ、みそ汁、若竹煮、天ぷらなど、美味しそうな料理がテーブルに並ぶ写真も公開すると、「今年もありがとうございました」「美味しくいただきます」と楽しそうに投稿を締めくくった。投稿を見たファンからは「振り上げた時、一瞬ゴルフの動きしてる」「どれも美味しそう〜」「さすが 鍬を扱うのも上手」「家の裏山のタケノコもさっき掘ったよ」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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