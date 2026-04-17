たまごっち30周年を記念した東京駅一番街との特別コラボレーション「みんなしゅ～ご～！ たまごっちクイズらり～！！」が、5月1日から5月14日まで開催されることが発表された。

【画像あり】館内の内装・販売されるグッズ

本イベントでは、東京駅一番街の館内を巡りながらクイズに答えてスタンプを集める「みんなしゅ～ご～！ たまごっちクイズらり～！！」を実施する。

参加は無料で、キャンペーンページからアクセスし、館内のスタンプスポットでクイズに答えるとスタンプを獲得できる。スタンプ1個でオリジナル壁紙が全員にプレゼントされるほか、スタンプ3個で東京駅一番街のお買い物券（3,000円分、30名）、スタンプ4個でたまごっちPOP UPグッズ詰め合わせ（30名）に抽選で応募可能となる。

あわせて、東京駅一番街の館内ではたまごっち30周年を祝したオリジナル装飾が施される。また、対象店舗で税込1,000円以上の会計をした利用者には「オリジナルたまごっちステッカー」が1枚プレゼントされる。配布対象は「にっぽん、グルメ街道」各店、「東京おかしランド」各店、TOKYO Craft BEER STANDなどで、各店ノベルティがなくなり次第終了となる。

さらに、東京駅一番街 東京キャラクターストリート B1いちばんプラザでは、POP UPストア『みんなしゅ～ご～！たまごっちのおみせ』がオープンする。営業時間は10:00～20:30（最終日は18:00まで）。混雑対策として「LivePocket-Ticket」での事前予約による入場制限が実施され、申し込み多数の場合は抽選となる。

POP UPストアでは限定販売商品として「Original Tamagotchi 祝30しゅーねん！たまごっち」を取り扱う。先行発売商品としては、「Tamagotchi Paradise Collectibles Vol.1」と「Tamagotchi Collectibles 30th Anniversary Vol.1」が5月1日より販売される。

POP UPストアでの購入特典として、1点以上の購入で『Tamagotchi Paradise』で使用できるたまラボステッカーが、税込3,300円以上の購入でオリジナルA5クリアファイルがそれぞれプレゼントされる。いずれもなくなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）