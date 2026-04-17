【ファミマ】「燻製あい鴨ロース串」が話題 - 「とにかく美味い」「想像以上に柔らかい」とXで絶賛の声
ファミリーマートは4月14日、「燻製あい鴨ロース串」(198円/数量限定)を全国のファミリーマートで発売している。
「燻製あい鴨ロース串」(198円/数量限定)
同商品は、あい鴨のむね肉にガーリックとペッパーをきかせ、りんごチップで燻製して仕上げた一品。レジ横のホットスナックコーナーで販売されており、手軽に食べられる串タイプのため、軽食やおつまみにも適した商品となっている。1本当たりのカロリーは99.1kcal、たんぱく質は8.5g、脂質は6.8g。
SNS上では、「デカくて安くてとにかく美味い」「ビールが欲しくなる」「想像以上に柔らかくて美味しかった!」「ガーリックとペッパー効いてて美味い!」といった絶賛の声が相次いでおり、「昨日と今日で3本食べた」と連日購入するリピーターも現れるなど大きな話題を呼んでいる。
「燻製あい鴨ロース串」(198円/数量限定)
同商品は、あい鴨のむね肉にガーリックとペッパーをきかせ、りんごチップで燻製して仕上げた一品。レジ横のホットスナックコーナーで販売されており、手軽に食べられる串タイプのため、軽食やおつまみにも適した商品となっている。1本当たりのカロリーは99.1kcal、たんぱく質は8.5g、脂質は6.8g。
SNS上では、「デカくて安くてとにかく美味い」「ビールが欲しくなる」「想像以上に柔らかくて美味しかった!」「ガーリックとペッパー効いてて美味い!」といった絶賛の声が相次いでおり、「昨日と今日で3本食べた」と連日購入するリピーターも現れるなど大きな話題を呼んでいる。