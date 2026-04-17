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KADOKAWAは、大型電子書籍フェア「カドカワ祭ゴールデン2026」を4月17日に開始した。

このフェアは移動時間やおうち時間が増える新年度からゴールデンウィークの期間に合わせて、電子書籍をお得に楽しめる企画を展開していくもの。

各電子書籍ストアではKADOKAWA作品の50%オフや1巻無料キャンペーンが実施される。KADOKAWAのコミックポータルサイト「カドコミWEB」では合計182作品のシリーズ1巻を無料公開。さらに純金カードや図書カードネットギフトなどが当たるXキャンペーンも開催される。

□「カドカワ祭ゴールデン2026」特設サイト

各電子書籍ストアでKADOKAWA作品50％オフキャンペーン

4月17日より、各電子書籍ストアにて、KADOKAWA作品の50％オフやシリーズ1巻目の期間限定無料公開などが実施される。

実施期間：4月17日～

※実施期間は各電子書籍ストアにより異なる場合があります。

※詳細はキャンペーン公式サイトならびに各電子書籍ストアをご覧ください。

実施予定電子書籍ストア

BOOK☆WALKER、Amazon Kindleストア、Amebaマンガ、Apple Books、comipo、DMMブックス、dアニメストア、dブック、ebookjapan、FOD、Google Play ブックス、honto、Huluコミックサービス、LINEマンガ、music.jp、pixivコミック、Reader Store、Renta!、U-NEXT、アニメイトブックストア、紀伊國屋書店Kinoppy、コミックROLLY、コミックシーモア、スマートブックストア、ゼブラック、ソク読み、ニコニコ漫画、ピッコマ、ブックパス、ブックライブ、ブッコミ、ぼるコミ、マンガBANG、まんがセゾン、マンガボックス、まんが王国、漫画全巻ドットコム、楽天Kobo電子書籍ストア

KADOKAWAスタッフの“推し本”が掲載

KADOKAWAスタッフの推し本を、キャンペーン公式サイトに掲載する。

コミックポータルサイト「カドコミWEB」試し読み増量キャンペーン

カドコミWEBにて、182作品のシリーズ1巻を期間限定で無料公開する。

開催期間：4月17日～5月8日

□試し読み増量キャンペーンのページ

フェア開催記念Xキャンペーン

公式Xアカウント「KADOKAWAさん＠本の情報」では、期間中毎日投稿する対象ポストをリポストしたユーザーの中から、抽選で100名に1,000円分の図書カードネットギフトをプレゼント。さらに毎日出題する質問にリプライで回答したユーザーの中から、抽選で「カドカワ祭ゴールデン2026」のロゴをデザインした純金カードを1枚プレゼントする。

開催期間：4月17日～5月7日11時59分

□「KADOKAWAさん＠本の情報」公式アカウント