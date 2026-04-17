回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、「熟成 桜鯛（一貫）」や「海水仕込み 純いくら(一貫)」などが楽しめる新キャンペーン「桜鯛といくら」フェアを4月17日から期間限定で実施します。

【写真】「くら寿司」新商品が勢ぞろい！ ネタがシャリよりデカいメニューも！ 一挙に見る！

桜鯛は、桜が咲く3〜4月に水揚げされ、魚体が美しいピンク色になるマダイで、産卵に備えて身に栄養を蓄える時期であることから、脂乗りのよさとほどよい弾力が特徴になっています。くら寿司では、最もおいしいとされる体重2キログラム前後の個体を厳選し、独自の加工と熟成を施して、最大限に引き出したうまみが楽しめます。価格は140円（以下、税込み）です。桜鯛をしょうゆベースのタレに漬け、ユズ皮をトッピングした「熟成 ゆず漬け桜鯛（一貫）」（160円）も登場します。

「海水仕込み 純いくら(一貫)」は、漁獲後、水揚げ場に近い加工場で素早く加工した鮮度抜群のイクラを使用した新商品。一般的にスーパーや飲食店で扱われているいくらは、ほとんどがしょうゆ漬けになっていますが、同商品のいくらは、鮮度が良いからこそ、あえてしょうゆや塩などに漬けず、素材そのものの味わいが楽しめます。価格は330円です。

同フェアでは、新商品として、噛むほどに甘みが広がる「アイスランド貝（長寿貝）」（115円）、韓国・釜山発祥の辛い海鮮鍋料理をアレンジした「ナッコプセ」（300円）、北海道産のジャガイモとチーズを揚げた、もちっと食感の「北海道いももちーず」（280円）も販売されます。

※価格は店舗によって異なります。